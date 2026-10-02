Присоединение Азербайджана к формату «C5+1» означает возвращение страны к своим корням.

Об этом помощник президента Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку, сообщает Report.

По его словам, официальный Баку приветствует единогласное решение стран Центральной Азии о присоединении Азербайджана к Консультативному совещанию глав государств Центральной Азии.

«Я всегда говорю, что в переносном смысле это не просто вопрос математики — «пять плюс один», то есть присоединение Азербайджана к центральноазиатскому клубу. Это вопрос «химии» — своего рода вливания, и Азербайджан возвращается к своим корням», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что сотрудничество охватывает отношения, экономику, торговлю, бизнес и, что особенно важно, взаимосвязанность.

«Азербайджан, как и страны Центральной Азии, не имеет выхода к мировому океану, поэтому мы активно работаем над созданием новых транспортных связей. Исходя из этих параметров, я думаю, что вместе с нашими центральноазиатскими друзьями и партнерами мы пытаемся полностью изменить транспортную и коммуникационную архитектуру», — отметил помощник президента.

По словам Гаджиева, взаимосвязанность для Азербайджана — это не просто транспортировка грузов из одной точки в другую, а вопрос геополитического значения.