Деньги владельца пропагандистского ресурса «Царьград», отличающегося антиазербайджанской позицией, Константина Малофеева направлены на помощь ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с изъятием в США средств российского бизнесмена, основателя «Царьграда» Константина Малофеева и последующим использованием части этих денег в интересах Украины. Об этом 2 октября сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Поводом стало заявление самого Малофеева. Бизнесмен утверждает, что американские власти присвоили около $10 млн, находившихся в США, а примерно половину этой суммы впоследствии передали украинской стороне. Российские следователи устанавливают должностных лиц США, причастных к принятию соответствующих решений.

При этом из документов Минюста США следует, что сумма в $10 млн относится к первоначальной инвестиции Малофеева. В 2014 году через подконтрольную структуру он инвестировал $10 млн в банковскую холдинговую компанию в Техасе. После введения санкций американские власти обвинили его в попытке перевести эту инвестицию деловому партнеру в Греции в обход ограничений.

В результате США конфисковали около $5,4 млн, связанных с этой инвестицией. В феврале 2023 года генпрокурор США разрешил передать конфискованные средства Госдепартаменту для поддержки Украины. В материалах американского Минюста позднее уточнялось, что средства предназначались для поддержки украинских ветеранов.