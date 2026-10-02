В турецкой провинции Дюздже произошло ДТП с участием грузового автомобиля, которым управлял гражданин Азербайджана.

По данным турецких СМИ, грузовик с парфюмерной продукцией под управлением Анара Ю. двигался по Анатолийской автомагистрали в направлении Анкары. В районе Гёляка водитель потерял управление, после чего машина врезалась в разделительное ограждение и опрокинулась. Тягач при этом выехал на встречную часть автомагистрали в направлении Стамбула.

В результате аварии азербайджанский водитель получил легкие травмы. Прибывшие на место медики оказали ему помощь на месте.

После ДТП из автомобиля произошла утечка вещества, которое первоначально сочли потенциально опасным. Жандармерия вызвала специалистов Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Проведенные замеры показали, что вытекшее вещество не представляет опасности.

Из-за аварии на некоторое время были перекрыты по одной полосе движения в обоих направлениях автомагистрали. После того как грузовик подняли с помощью крана и убрали с дороги, движение было восстановлено.