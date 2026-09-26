В Азербайджане не исключили возможность ограничения въезда в страну для организаторов и исполнителей кампании против Азербайджана в турецких медиа и социальных сетях. Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

В структуре выразили обеспокоенность распространением в последние дни публикаций, содержащих необоснованные и предвзятые утверждения об Азербайджане. Там заявили, что подобные материалы наносят ущерб отношениям между Азербайджаном и Турцией.

Совет считает, что подобные кампании повторяются с определенной периодичностью и распространяются при координации определенных кругов. В совете призвали соблюдать законодательство и учитывать чувствительность отношений между двумя странами.

«Азербайджанская сторона внимательно следит за процессами, происходящими в турецких медиа и социальных сетях», — говорится в заявлении.

В совете также отметили, что в соответствии с законодательством могут быть приняты соответствующие меры, включая возможное ограничение въезда в Азербайджан для организаторов и исполнителей этой кампании.