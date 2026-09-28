Парламент Венгрии лишил неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра, обвиняемого в краже.

Ранее прокуратура попросила снять неприкосновенность с премьера Венгрии Мадьяра — его подозревают в краже телефона, который затем оказался в Дунае.

В ведомстве уточнили, что дело относится к 2024 году. Тогда Мадьяр был депутатом Европарламента, который отказался лишить его неприкосновенности после соответствующего запроса венгерских властей.

Сам Мадьяр поддержал запрос, но заявил о своей чистой совести и назвал дело политическим.