Президент России Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных рублей из страны.

Согласно новым ограничениям, физические лица не смогут вывозить наличными более 1 млн рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей правила еще жестче: им запрещается вывозить наличные рубли в эти страны независимо от суммы.

Таким образом, новые меры распространяют ограничения не только на страны ЕАЭС, но и на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.