В Тегеране состоялись переговоры об увеличении импорта электроэнергии из Азербайджана в Иран предстоящей зимой.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов и глава иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии Мохаммад Аллахдад обсудили энергетический обмен между двумя странами, увеличение прямых поставок электроэнергии, а также своповые операции с газом и электроэнергией.

Отдельное внимание было уделено совместным гидроэнергетическим проектам, в том числе ГЭС «Худаферин» и Ордубадской ГЭС. По словам Солтанова, после завершения строительства объектов появятся дополнительные генерирующие мощности, и часть произведенной на них электроэнергии в перспективе сможет поставляться в Иран.

Стороны также рассмотрели сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. В частности, обсуждалась возможность привлечения иранских инвесторов к проектам строительства солнечных электростанций в Азербайджане, прежде всего в Нахчыване.

Аллахдад выразил надежду, что уже предстоящей зимой будут созданы условия для увеличения импорта электроэнергии из Азербайджана в Иран.

По итогам переговоров решено, что экспертные группы двух стран изучат возможности существующих точек соединения энергосистем, а также технические условия увеличения поставок электроэнергии.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов и глава иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии Мохаммад Аллахдад обсудили энергетический обмен между двумя странами, увеличение прямых поставок электроэнергии, а также своповые операции с газом и электроэнергией.

Отдельное внимание было уделено совместным гидроэнергетическим проектам, в том числе ГЭС «Худаферин» и Ордубадской ГЭС. По словам Солтанова, после завершения строительства объектов появятся дополнительные генерирующие мощности, и часть произведенной на них электроэнергии в перспективе сможет поставляться в Иран.

Стороны также рассмотрели сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. В частности, обсуждалась возможность привлечения иранских инвесторов к проектам строительства солнечных электростанций в Азербайджане, прежде всего в Нахчыване.

Аллахдад выразил надежду, что уже предстоящей зимой будут созданы условия для увеличения импорта электроэнергии из Азербайджана в Иран.

По итогам переговоров решено, что экспертные группы двух стран изучат возможности существующих точек соединения энергосистем, а также технические условия увеличения поставок электроэнергии.