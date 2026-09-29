Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Алиев поздравил Пезешкиана с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в деятельности.

Президент Ирана поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора главы государств с удовлетворением вспомнили свою последнюю встречу в Бишкеке и вопросы, обсуждавшиеся в ее рамках.

Отмечено, что в настоящее время делегация правительства Азербайджана находится с визитом в Иране, в ходе которого проводятся обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.