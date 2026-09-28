Азербайджанский фигурист Александр Плющенко рассказал о реакции на негативные комментарии в свой адрес после выступления на этапе юниорского Гран-при в Батуми.

Напомним, 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко занял 10-е место. В интервью sports.ru спортсмен отметил, что из-за известной фамилии он испытывает повышенное давление и постоянно сталкивается со сравнениями с отцом.

«На меня большое давление со стороны «злюк». Когда я сорвал двойной аксель, сколько на меня накинулись! Кричали: «Иди в футбол». Я не знаю, зачем они мне дают советы? Очень странно давать советы, о которых никто не спрашивал», — сказал Плющенко.

Фигурист подчеркнул, что намерен идти своим путем и призвал не хейтить спортсменов за их работу.

«Людям, которые осуждают меня или как-то плохо про меня говорят, я бы посоветовал просто выйти и сделать хотя бы то же самое, что делаю я. И тогда мы уже можем поговорить», — отметил он.

Плющенко добавил, что для него важно прежде всего побеждать самого себя и ценить собственный труд.