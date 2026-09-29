Во Франции на фоне общенациональной забастовки работников государственного сектора продолжаются протесты и блокировки школ. За неделю были заблокированы около 180 учебных заведений, в том числе 28 в регионе Иль-де-Франс. Акции также проходят в Ницце, Марселе и Лилле.

Учащиеся требуют решить проблему нехватки учителей и персонала и выступают против переполненных классов. В некоторых городах произошли столкновения с полицией, зафиксированы запуски фейерверков, поджоги мусорных баков и метание предметов в силовиков. Задержаны 164 человека. В столкновениях пострадали 12 сотрудников правоохранительных органов, около 12 лицеистов и восемь работников системы образования, в том числе три руководителя учебных заведений.

Забастовка также затронула авиасообщение. Во французских аэропортах отменена часть рейсов: в парижском аэропорту Шарль-де-Голль — 5%, в аэропорту Марселя — 25%. Перебои возможны и в ряде региональных аэропортов.