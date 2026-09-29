Основной этап развития города-курорта Sea Breeze рассчитан на последующие 7–8 лет. Об этом заявил основатель Эмин Агаларов, выступая перед инвесторами.

По его словам, сегодня реализовано лишь 10–15% задуманного в Sea Breeze. Ныне проект входит в десятку перспективных инвестиционных объектов, заслуживающих внимания.

«Если изначально в Sea Breeze мы продавали квадратные метры, то теперь эта концепция изменилась. Вместо квадратных метров мы продаем стиль жизни. Эта формула и модель могут быть применены и в других регионах в ином масштабе. Sea Breeze может стать безопасным, новым, динамичным и современным городом, где вместо автомобилей используются гольф-кары и применяется зеленая энергия. В мире очень мало новых городов, построенных с нуля. Азербайджан готов к брендированным резиденциям, и сегодня мы считаем, что любой бренд может быть интегрирован в наш проект», — отметил Эмин Агаларов.

Масштаб проекта лучше всего передают цифры. Мастер-план Sea Breeze охватывает 1 850 га и 22 км побережья Каспийского моря. Сегодня освоение идет уже более чем на 1 000 га, а объем жилой и коммерческой недвижимости превышает 3,5 млн кв. м. В долгосрочном плане — более 30 млн кв. м.