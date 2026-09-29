Суд в американском штате Юта распорядился освободить под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, который с 1985 года ждал своей смертной казни, сообщает CBS News.

Картер был приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве Евы Олесен, совершенном в том же году во время ограбления. Вещественных доказательств, напрямую связывавших его с местом преступления, не было, а два ключевых свидетеля позднее отказались от своих показаний. Мужчина настаивал на своей невиновности и утверждал, что признание было получено под давлением полиции.

22 сентября специалисты по требованию Верховного суда штата, указавшего на «многочисленные случаи умышленных противоправных действий», провели еще один анализ ДНК крови, обнаруженной на дверной ручке, и генетического материала с рукоятки ножа, которым была ранена Олесен. Исследование исключило совпадение этих образцов с ДНК Картера.

Судья обязал Картера носить GPS-браслет и избегать контактов с семьей убитой.