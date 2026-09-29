Представитель армии Ирана генерал Мохаммад Акраминия заявил, что иранским женщинам выплатят до 100 млрд риалов — около $40 тыс., если они захватят в плен военнослужащего США в случае наземного вторжения американских войск в Иран.

По словам генерала, за пленение или предоставление тела американского военнослужащего иранцам обещают 50 млрд риалов — около $20 тыс. Для женщин размер награды будет вдвое выше.

Акраминия также сообщил, что Тегеран готов рассмотреть возможность аналогичных выплат жителям других стран региона, если они захватят американских военнослужащих.