Президент США Дональд Трамп согласился на идею своего спецпосланника Джона Коула в Восточной Европе об ослаблении антироссийских санкций в обмен на освобождение Россией некоторых заключенных, пишет The Atlantic. Издание описывает план как «услуга за услугу».

Реализация плана, по данным The Atlantic, поможет сразу нескольким целям Трампа: реинтеграция России в мировую экономику, расширение переговоров США и России за пределы российско-украинского конфликта, а также шанс для Вашингтона на заключение выгодных сделок с Москвой, касающихся российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных минералов и других товаров.

Более того, освобождение заключенных по гуманитарным соображениям может укрепить позиции Трампа в борьбе за Нобелевскую премию мира.