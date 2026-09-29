Эстония признала поджог здания оборонной компании Milrem Robotics актом саботажа, совершенным по заказу российских спецслужб. Об этом заявил глава МИД страны Маргус Цахкна, ссылаясь на данные эстонской Службы внутренней безопасности.

«Этот акт саботажа — часть более широкой российской кампании по всей Европе, направленной на то, чтобы запугать нас и ослабить нашу поддержку Украины. Наш ответ будет противоположным. Мы увеличим нашу поддержку Украины и давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию», — говорится в заявлении ведомства.

29 сентября в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина.

В Кремле обвинения эстонских властей назвали «голословными, необдуманными, абсолютно не отражающими реальность, не содержащими хоть какой-то аргументации».

Поджог произошел в ночь на 15 августа на улице Бетоони в Таллинне. Загорелось здание оборонного предприятия Milrem Robotics. Пожар быстро потушили, никто не пострадал. По делу задержали трех человек, все они оказались гражданами Латвии.