Не так часто приходится сталкиваться с прогнозом, который кажется глубоко ошибочным и одновременно весьма полезным. Именно такое впечатление произвело заявление Мустафы Сулеймана из Microsoft, который сказал Financial Times, что «работа белых воротничков — когда вы сидите за компьютером, будь то юрист, бухгалтер, руководитель проекта или специалист по маркетингу, — большинство таких задач будет полностью автоматизировано искусственным интеллектом в течение ближайших 12–18 месяцев».

Не совсем ясно, имел ли он в виду, что через 12–18 месяцев ИИ действительно вытеснит людей из всех этих сфер или лишь приобретёт техническую способность выполнять соответствующую работу. В любом случае столь смелые прогнозы свидетельствуют о недооценке того, чем на самом деле занимаются представители других профессий.

Особенно часто подобную ошибку допускают руководители технологических компаний, хотя в определённой степени она свойственна всем нам. Именно поэтому в опросах люди нередко говорят, что искусственный интеллект, вероятно, заменит множество профессий — но только не их собственную.

На самом деле большинство профессиональных должностей, относящихся к категории «белых воротничков», далеко не сводятся к тому, чтобы просто «сидеть за компьютером». Юристы участвуют в судебных заседаниях, руководители проектов выезжают на объекты. А ещё существуют совещания — как внутренние, так и внешние.

Недавнее исследование среди норвежских работников показало, что совещания занимают в среднем 12% рабочего времени и на них приходится 14% расходов компаний на оплату труда.

Кто-то наверняка скажет, что большинство совещаний — это лишь имитация бурной деятельности. Но если это действительно так, то довольно странно, что наиболее успешные компании, судя по всему, проводят их больше.

Авторы норвежского исследования установили, что основная часть совещаний посвящена планированию, решению проблем, обмену информацией и координации проектов. Компании с более высокими зарплатами и выручкой выделяют на встречи больше ресурсов, а частота и интенсивность совещаний положительно коррелируют с ростом заработной платы сотрудников.

Исследователи сравнили совещания с брокколи: «их мало кто любит, но, вероятно, они всё-таки полезны».

Неочевидно, что ИИ-агенты смогут устранить необходимость в подобной работе, поскольку она предполагает убеждение, дискуссию и обмен неформализованными знаниями и опытом, которые распределены между различными подразделениями компании и зачастую существуют лишь в головах сотрудников, а не в виде аккуратно составленной инструкции в корпоративной сети.

Более того, способность искусственного интеллекта резко повышать производительность в некоторых областях сама по себе может создать потребность в ещё большем объёме координационной работы и принятии решений.

Ранее я уже писала о разработке программного обеспечения, где сегодня растёт спрос на специалистов с так называемыми glue skills — навыками, позволяющими координировать работу ИИ-агентов, связывать отдельные элементы процесса воедино и видеть общую картину.

В том же направлении указывают результаты анализа PwC, охватившего миллиард объявлений о вакансиях на шести континентах. Выяснилось, что работодатели, нанимающие сотрудников начального уровня на позиции, наиболее подверженные влиянию ИИ, всё чаще ищут такие навыки, как управление, стратегическое мышление и командная работа. Одновременно растёт спрос на личное присутствие сотрудников на рабочем месте.

Будем надеяться, что это не означает, что профессионал будущего будет целыми днями переходить с одного совещания на другое, споря о том, что произвёл искусственный интеллект.

Полагаю, что потребность в экспертах-людях, выполняющих работу за компьютером, всё же сохранится. Однако если рассматривать наши отношения с ИИ как своего рода конкуренцию, то наиболее разумная стратегия — привносить в свою компьютерную работу ту ценность, которую большие языковые модели создать не способны.

В конце концов, мы можем отойти от экранов, выйти в физический мир, устанавливать и поддерживать отношения с другими людьми и получать информацию, которой просто нет в интернете.

Для этого нам придётся отказаться от некоторых привычек, сформировавшихся за последние десятилетия во имя стремления «успевать больше». Телефонный звонок избавил нас от необходимости встречаться лично. Электронное письмо — от необходимости звонить. Сообщение в Slack — от необходимости отправлять электронное письмо.

Возможно, я изначально склонна давать подобный совет, поскольку моя собственная профессия всегда поощряла умение оторваться от компьютера. Испокон веков редакторы наставляли журналистов: «Если вы весь день сидите за своим столом, значит, вы неправильно делаете свою работу».

Однако в определённой степени то же самое справедливо и для многих других профессиональных сфер — и со временем эта закономерность будет становиться всё более заметной.

И здесь мы возвращаемся к прогнозу Сулеймана. Я довольно скептически отношусь к различным рейтингам «подверженности» профессий воздействию ИИ, однако в качестве личного ориентира вопрос «какую часть рабочего дня я провела, не отрываясь от компьютера?» вполне может оказаться полезным показателем, за которым стоит следить.

Поэтому лучше держаться подальше от работодателей, которые отождествляют физическое присутствие сотрудника на рабочем месте с производительностью — особенно если они отслеживают занятость рабочих мест, движения компьютерной мыши и нажатия клавиш.

Замените сэндвич Pret, съеденный перед ноутбуком, на обед с деловым контактом или коллегой.

И перестаньте раздражаться из-за бесконечных совещаний. Возможно, именно они и помогают держать роботов на расстоянии.