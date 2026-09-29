Польшу ждут очень сложные недели и месяцы из-за российских ударов по территории Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает TVP Info.

«Впереди очень сложные недели и месяцы, связанные с все более агрессивной позицией России по отношению к Украине, и, к сожалению, эти агрессивные действия России против Украины все ближе к нашей границе», – заявил Туск.

Премьер сообщил, что Варшаве приходится регулярно задействовать военно-воздушные силы, «потому что российские атаки вблизи польской границы, в частности на пограничные переходы и инфраструктуру вблизи границы, стали постоянными».