Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и вице-премьером Мгером Григоряном, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Стороны обсудили повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. Лихачев проинформировал собеседников о завершении первого этапа проекта, по результатам которого АЭС получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока.

Как отмечается в сообщении, особое внимание было уделено перспективам создания в Армении новой атомной генерации.