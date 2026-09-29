Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству лишить звания «Заслуженный артист Украины» певца Алексея Потапенко из дуэта «Потап и Настя». Об этом свидетельствует ответ Зеленского на соответствующую петицию, которая набрала 25 тыс. голосов.

Глава государства отреагировал на петицию, которая собрала необходимые 25 тысяч голосов. Зеленский поблагодарил тех, кто подписал документ, за защиту страны «от российского влияния и нарративов».

Известно, что одной из причин критики в адрес Потапа стали его насмешки над властями Украины, которые запрещают гражданам страны говорить на русском языке.