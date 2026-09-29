Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 7 процентных пунктов по сравнению с концом июня и достиг исторического минимума. Хорошим президентом его считают 18% опрошенных.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на опрос Odoxa-Mascaret для Public Sénat.

Снижение показателей главы государства произошло на фоне обеспокоенности французов мерами по сдерживанию роста цен на топливо.

Рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню также снизился — на 8 пунктов. Хорошим премьер-министром его считают 24% респондентов.

Среди политиков, участвующих в президентской кампании, Марин Ле Пен и Жордан Барделла сохраняют по 35% поддержки и симпатий. При этом их показатели снизились на 4 и 5 пунктов соответственно. Эдуар Филипп получил 27% (-3 пункта), Франсуа Олланд — 22% (-1), а Рафаэль Глюксманн — 20% (+1).