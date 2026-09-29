Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана начала проверку в связи с появлением дополнительной надписи на постаменте памятника Шаху Исмаилу Хатаи в Баку.

Как сообщили в ведомстве, памятник, расположенный в Хатаинском районе столицы, был установлен в 1993 году. В 2001 году решением Кабинета министров он был взят под государственную охрану как монументальный памятник национального значения.

В Госслужбе подчеркнули, что нанесение на охраняемые государством памятники любых дополнительных надписей, установка элементов или иное вмешательство, не связанное с их историческими, художественными и архитектурными особенностями, недопустимы. Подобные изменения могут нарушить художественно-эстетический облик объекта и исказить его историко-культурное значение.

В настоящее время ведомство выясняет обстоятельства появления надписи на табличке на постаменте памятника.

Вопрос также будет рассмотрен совместно с соответствующими местными органами исполнительной власти и Экспертной комиссией по произведениям изобразительного и декоративно-прикладного искусства при Министерстве культуры.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Ранее в соцсетях появились обсуждения в связи с появлением на памятнике Шаху Исмаилу Хатаи надписи «Посвящается внуку Исмаилу Атакишиеву – Ибрагим Зейналов», сделанной на русском языке.