Сообщения о возможном прекращении поставок российского газа в Армению с 1 ноября могут свидетельствовать не только об очередном витке энергетических разногласий между Москвой и Ереваном, но и о попытке России использовать экономические рычаги для воздействия на внешнеполитический курс армянского руководства.

По данным армянского издания «Грапарак», Москва якобы выдвинула Еревану целый ряд политических требований, среди которых отказ от вопросов, связанных с российской военной базой, прекращение давления на компании с российским капиталом, пересмотр курса на членство в ЕС и прекращение преследования пророссийских политических и общественных деятелей. Издание также утверждает, что Москва предлагает назначить в армянское правительство вице-премьера, приемлемого для российской стороны.

Насколько эти сведения соответствуют действительности, пока остается вопросом. Однако, по мнению депутата Милли Меджлиса Азербайджана, политолога Расима Мусабекова, которое он озвучил в беседе с Minval Politika, сама логика происходящего указывает на стремление Москвы усилить давление на Ереван.

«То, что Россия намерена наращивать давление на Армению, это очевидно. Я думаю, что подобного рода вбросы носят подготовительный характер, потому что ожидается в скором времени визит Николая Пашиняна в Москву, где, по всей вероятности, на него будет оказано очень большое давление с целью изменить курс правительства», — отметил эксперт.

По словам Мусабекова, Москва заинтересована в том, чтобы Ереван подтвердил сохранение евразийского направления своей политики и вернулся в ОДКБ. При этом речь, по его мнению, идет и о более широком комплексе требований, включая прекращение давления на политиков и общественных деятелей, которые считаются пророссийскими.

«Это все касается того, что сегодня Россия от правительства Николая Пашиняна требует. И, понятно, все инструменты давления были задействованы», — считает политолог.

Отдельное место в этой ситуации занимает газовый вопрос. По словам Мусабекова, нынешнее ограничение поставок под предлогом ремонтных работ на газопроводе уже создает для Еревана дополнительное давление.

«Сейчас под предлогом того, что идут ремонтные работы на газопроводе, который идет к Армении, фактически прекращена на две недели, а может быть продлена, поставка газа в Армению», — сказал он.

Эксперт отмечает, что определенные резервы в Армении существуют, а Иран, согласно имеющимся договоренностям, может увеличить поставки. Однако, по его мнению, в случае продолжительного прекращения российских поставок возможности Еревана будут ограничены.

«Уже практически можно сказать, что пистолет с взведенным курком представлен к голове Армении. Ведь после того, как будут исчерпаны эти небольшие газохранилища в Армении, Россия, если не возобновит поставки газа, поставит Ереван в ситуацию, когда резервов в стране нет», — заявил Мусабеков.

При этом он не исключает, что и возможности Ирана по увеличению поставок могут оказаться ограниченными. В таком случае Армения столкнется с необходимостью срочно искать альтернативные источники газа.

На этом фоне, по мнению политолога, определенную роль потенциально может сыграть Азербайджан.

«У Азербайджана есть возможность определенную поддержку оказать за счет поставок газа в Армению. Мы уже это делали, когда ремонтные работы проводил “Газпром” несколько лет тому назад», — напомнил Мусабеков.

Он подчеркнул, что тогда речь шла не о прямом соглашении между Баку и Ереваном, поскольку «Газпром» обращался к Азербайджану с просьбой временно обеспечить поставки газа в Армению.

По словам эксперта, технически подобный сценарий возможен и сейчас, однако масштабы и экономические условия таких поставок будут иметь принципиальное значение.

«Какое-то время Азербайджан может поставлять определенные объемы газа, но Армении придется находить решение. Или платить действительно столько, сколько это Азербайджану выгодно, ну, как минимум столько же, сколько платит Турция, а это где-то под 350 долларов за тысячу кубометров. Либо надо будет договориться им самостоятельно с Ираном», — отметил он.

Другим потенциальным направлением Мусабеков считает использование туркменского газа через Иран. Однако и в этом случае, по его оценке, Армении придется серьезно заниматься поиском альтернативных энергетических решений.

При этом эксперт считает, что возможный геополитический разворот Армении от России к Европе гораздо шире газовой проблемы.

«Широкий геополитический разворот Армении от Москвы в сторону Европы не завязан только на газ», — подчеркнул Мусабеков.

По его словам, Москва располагает и другими инструментами воздействия на Ереван. В частности, речь может идти об ограничениях для граждан Армении на российском рынке труда, возможных сложностях для армянского бизнеса в России и проблемах с денежными переводами.

«Я хочу напомнить, что объем этих денежных переводов примерно 3,5 миллиарда долларов. Это примерно 15% валового продукта Армении. Это очень серьезно», — сказал политолог.

Поэтому, считает Мусабеков, перед Ереваном стоит задача одновременно избегать чрезмерного обострения отношений с Москвой и снижать зависимость от российских ресурсов.

«Правительству Николая Пашиняна, безусловно, нужно, с одной стороны, постараться все же не доводить до очень большого обострения отношений с Москвой, но и одновременно искать пути для того, чтобы те риски, которые сопровождаются правительственной политикой Москвы в отношении Армении, постараться смягчить за счет развития отношений и с Евросоюзом, и с Азербайджаном, и искать возможности уменьшить потребление газа», — отметил эксперт.

При этом он считает, что в случае необходимости Азербайджан способен оказать Армении более широкую энергетическую поддержку.

«При необходимости, я думаю, что Азербайджан может поставлять Армении и электроэнергию. У нас есть значительные энергетические резервы», — сказал Мусабеков.

Он напомнил, что между двумя странами существуют линии электропередачи, которые в настоящее время не используются и при соответствующих условиях могут быть восстановлены.

В то же время политолог подчеркнул, что такая помощь не будет безусловной: «Естественно, за все надо будет платить. Подарки делать Армении у Азербайджана никакого интереса нет».

Отдельный вопрос — дальнейшая судьба российской военной базы в Гюмри и российских пограничников в Армении. По мнению эксперта, чрезмерное давление Москвы на Ереван может, вопреки интересам самой России, ускорить решение этого вопроса.

«Если Россия перейдет к такому газовому шантажу и очень грубо будет оказывать давление на Армению, я думаю, что вопрос вывода и российской военной базы, и пограничников может быть решен в ускоренном режиме», — заявил Мусабеков.

При этом он считает, что Москва вряд ли действительно заинтересована в быстром выводе базы.

«Не думаю, что Россия в этом уже заинтересована. Скорее всего, это будут угрозы для того, чтобы продавить правительство Николая Пашиняна, чтобы требования Москвы были приняты», — полагает политолог.

По его словам, даже если вопрос о выводе российской базы в перспективе будет поставлен, Москва заинтересована в том, чтобы этот процесс проходил постепенно.

«Перебарщивать не должны, потому что заинтересованность как минимум в том, чтобы даже процесс вывода российской базы из Армении все же проходил плавно, а не в авральном порядке», — считает эксперт.

Что касается российских пограничников, то здесь, по мнению Мусабекова, ситуация иная: «Пограничники, скорее всего, будут удалены. В них нет необходимости. Ни одна постсоветская республика — ни Таджикистан, ни Кыргызстан — никто не сохранил. Все сейчас, даже Беларусь, свои границы охраняют самостоятельно. Оставлять российских пограничников на границе Армении, в которой нет даже территориальной связи с Россией, — это просто абсурд», — заключил Мусабеков.