Министерство Европы и иностранных дел Франции приветствовало решение президента Азербайджана о помиловании гражданина Франции Мартина Райана, находившегося под стражей в Азербайджане с декабря 2023 года.

В заявлении французского внешнеполитического ведомства этот шаг назван гуманитарным жестом.

«Это решение стало результатом терпеливого и последовательного диалога с азербайджанскими властями, который мы намерены продолжать и который является шагом к нормализации наших отношений», — говорится в сообщении.

МИД Франции также поблагодарил команды в Париже и Баку, работавшие над достижением этого результата.