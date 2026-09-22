Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, а также региональные процессы.

Байрамов и Арагчи подчеркнули важность постоянных контактов на высоком уровне, взаимного уважения и добрососедских отношений.

Отдельно была отмечена встреча президентов Азербайджана и Ирана, состоявшаяся в августе 2026 года в Бишкеке. Стороны назвали ее еще одним важным шагом в расширении двустороннего сотрудничества.

Министры также подчеркнули значение дипломатии и диалога в продвижении мира и стабильности и обсудили вопросы региональной безопасности.