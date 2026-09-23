22 сентября в Баку открылся IV Бакинский форум по безопасности — более 600 участников, руководители спецслужб и силовых структур свыше 100 стран. Официальная тема — терроризм и новые вызовы глобальной безопасности. Но главное здесь не повестка, а сам факт: Азербайджан превращается в одну из немногих площадок, где могут встретиться представители государств, отношения между которыми складываются непросто.

Контакты в сфере безопасности — вещь особенно чувствительная: политики обмениваются заявлениями через СМИ, дипломаты держат формальные каналы, но взаимодействие спецслужб требует иного уровня доверия. Азербайджан удобен именно своей позицией «между»: Баку сотрудничает с Турцией, странами Центральной Азии, ЕС и США, при этом сохраняет рабочие связи с Россией и Ближним Востоком, не входя ни в НАТО, ни в военно-политические структуры под эгидой Москвы.

Такая роль у Баку не нова. Ещё в феврале 2017 года именно здесь впервые встретились председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов — для обсуждения предотвращения инцидентов и важности прямой связи между военными. А годом позже, в апреле 2018-го, в Баку прошли переговоры Герасимова с верховным главнокомандующим Объединёнными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти — первая встреча такого уровня с 2013 года, ставшая символом того, что именно Азербайджан может служить нейтральной территорией для диалога соперничающих военных блоков в период, который аналитики называли наихудшим со времён холодной войны. Позже подобные контакты повторялись не раз: президент Ильхам Алиев отмечал, что встречи военного руководства России и НАТО в Баку стали «доброй традицией».

Похожая логика сработала и в более свежих сюжетах. В апреле 2025-го на полях бакинской конференции по Афганистану глава российской СВР Сергей Нарышкин провёл переговоры с представителем сирийских спецслужб — уже после падения режима Асада, союзника Москвы; сам Нарышкин позже назвал встречу конструктивной. В сентябре 2024-го Баку посещал руководитель регионального разведцентра Минобороны США Патрик Прайор — для консультаций по безопасности. Общая черта всех этих эпизодов одна: ценность подобных площадок не в докладах, а в непубличных двусторонних встречах на их полях.

Президент Алиев, обращаясь к участникам, подчеркнул расширение географии форума и необходимость открытого диалога перед лицом современных угроз — от кибератак и ИИ до наркотрафика и уязвимости критической инфраструктуры, то есть проблем, которые невозможно решать в границах одного государства.

Азербайджан не претендует на роль посредника или замену крупным международным организациям. Но по мере фрагментации мировой политики растёт цена площадок, где профессиональный диалог сохраняется даже тогда, когда политический — затруднён.

Более ста стран на одном форуме — уже показатель востребованности такого формата. Но настоящая ценность Бакинской площадки будет измеряться не числом делегаций и выступлений.

Она будет определяться количеством разговоров, которые в других столицах сегодня просто не состоялись бы.