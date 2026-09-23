Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил в своём аккаунте в X.

Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Центральноафриканской Республикой.

Министр подчеркнул, что Азербайджан придаёт стратегическое значение укреплению связей с африканскими странами. На встрече были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной, образовательной и научной сферах. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ООН, Африканского союза и других многосторонних платформ.

Министры подписали «Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Центральноафриканской Республикой».

Джейхун Байрамов сообщил, что студенты из Центральноафриканской Республики воспользовались образовательными стипендиальными программами, учреждёнными Азербайджаном для граждан стран-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.