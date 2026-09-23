Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН вызывает вопросы, поскольку ее вступление вместо СССР не сопровождалось отдельным голосованием.

«Когда ООН решила, что Китай будет представлен Китайской Народной Республикой, а не Китайской Республикой, то есть Тайванем, по этому вопросу состоялось голосование. Но когда Россия заняла место Советского Союза, голосования не было», — отметил он.

По словам Сикорского, вопрос реформирования Совета Безопасности остается актуальным, а нынешняя система нуждается в изменениях.

Министр также заявил, что именно Россия должна прекратить агрессию против Украины, а оценивать действия Москвы следует «по их результатам». Кроме того, он выразил мнение, что Европа обладает экономическим и военным преимуществом перед Россией и не должна переоценивать риск эскалации.