Председатель КНР Си Цзиньпин является великим лидером, Китай добился огромного процветания при руководстве страной. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Си Цзиньпин производит впечатление великого лидера. Китай добился огромного процветания за время его пребывания у власти, я видел это своими глазами (…). Он обладает выдающимися способностями и достижениями», — подчеркнул бизнесмен.

Маск обратил внимание, что в Китае каждый год можно наблюдать масштабные перемены, например, инфраструктуру. Он отметил, что во время прогулок по стране видно, как насколько выросло благосостояние китайских граждан.