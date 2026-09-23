Российский военный вертолет Ми-8 ненадолго вошел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

По данным польской стороны, вертолет находился в воздушном пространстве страны около 42 секунд и углубился примерно на 300 метров от границы.

В ответ Польша подняла в воздух истребители, а также привела в готовность наземные подразделения. В польском командовании заявили, что характер инцидента может указывать на проверку готовности системы противовоздушной обороны страны.

Польские военные сообщили, что ситуация находилась под контролем и не создала угрозы для населения.