Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о готовности отказаться от участия в следующих президентских выборах, если стране удастся выйти из кризиса и достичь стабильности. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии Atlantic Council в Нью-Йорке.

По словам аш-Шараа, сейчас он не рассматривает вопрос о выдвижении своей кандидатуры. Он отметил, что до завершения его нынешнего мандата остается три года.

«Я бы предпочел вернуться к своей обычной жизни, поскольку путь к власти крайне утомителен», — заявил сирийский лидер.

При этом аш-Шараа подчеркнул, что окончательное решение будет принято исходя из интересов Сирии. По его словам, если дальнейшее пребывание на посту президента будет необходимо стране, он объявит об этом прямо.