Ограничения России на импорт и перебои в региональной торговле из-за конфликта на Ближнем Востоке будут сдерживать экономический рост Армении. Об этом говорится в обновленном исследовании Азиатского банка развития (АБР).

АБР сохранил прогноз роста ВВП Армении на 2026 год на уровне 5%, а на 2027 год ожидает рост на 5,5%. Ранее банк снизил прогнозы с 5,5% до 5% и с 5,7% до 5,5% соответственно.

Среднегодовую инфляцию АБР прогнозирует на уровне 4,2% в 2026 году и 3,5% в 2027-м.

В первом полугодии 2026 года рост инвестиций резко замедлился — до 0,4%.