Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, стороны обсудили возможные пути к договоренности, сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников.

Встреча продолжалась около трех часов. По данным издания, она состоялась при посредничестве Пакистана и Катара, которые добивались возобновления дипломатических контактов между Тегераном и Вашингтоном и снижения напряженности.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил встречу американских представителей с иранской стороной. Он назвал переговоры «очень хорошими» и сообщил, что новый раунд контактов может состояться в ближайшее время.

При этом Трамп отметил, что Иран был представлен на переговорах не на самом высоком уровне.

По данным иранской гостелерадиокомпании, Арагчи в ходе встречи передал американской стороне условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. В числе требований названы немедленное снятие морской блокады, разблокирование всех иранских активов и прекращение военных действий «на всех фронтах сопротивления».