Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне намеренно сформулирована неоднозначно, чтобы не раскрывать потенциальным противникам детали возможной реакции альянса.

«Пятая статья умышленно неоднозначная. Мы никогда напрямую никому не скажем, была ли она задействована или нет. Мы не хотим помогать нашим противникам быть мудрее», — сказал Рютте на форуме в Айове. Текст его выступления опубликован на сайте НАТО.

По словам генсека, в случае гибридных атак альянс может реагировать непублично. Ответ, отметил Рютте, может быть как симметричным, так и асимметричным.