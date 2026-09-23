Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Нью-Йорке, которые продолжались около часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры Лаврова и Рубио были запланированы как один из первых пунктов программы российского министра в Нью-Йорке.

Перед началом встречи американские журналисты выкрикивали вопросы в адрес глав внешнеполитических ведомств. Лавров и Рубио отреагировали улыбками, но отвечать на вопросы не стали.

С российской стороны в переговорах также приняли участие постпред РФ при ООН Василий Небензя, посол России в США Александр Дарчиев, директор департамента Северной Атлантики Александр Гусаров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

17:30 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это уже пятая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года. Ранее дипломаты проводили переговоры в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре, Нью-Йорке и Маниле.

Ранее Лавров заявлял, что намерен обсудить с американским коллегой, в частности, позицию Вашингтона по ситуации вокруг Украины и усилиям по ее урегулированию.