Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных.

Согласно документу, решение принято после рассмотрения обращений о помиловании, направленных президенту осужденными, членами их семей, а также уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджана.

При принятии решения были учтены личность осужденных, состояние их здоровья, семейное положение, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, срок отбытого наказания и поведение во время его исполнения. Решение принято на основе принципов гуманизма и в соответствии с пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджана.

От оставшейся неотбытой части наказания в виде лишения свободы освобождены следующе лица:

Джасарят Сефаркули оглу Айдамиров — 1999 г. р.

Эльшан Малик оглу Багиров — 1992 г. р.

Фикрет Алибек оглу Балабеев — 1970 г. р.

Хикмет Абдулали оглу Байрамов — 1985 г. р.

Хаял Немет оглу Бейбудлу — 2003 г. р.

Мариф Эльдар оглу Алиев — 2000 г. р.

Сахил Агиль оглу Керимов — 2004 г. р.

Рафаил Гюлоглан оглу Гасымов — 1980 г. р.

Гурбан Султан оглу Мурадов — 2000 г. р.

Джалал Ильхам оглу Мусаев — 1993 г. р.

Икбал Алиабас оглу Рагимов — 1969 г. р.

Эльман Яшылхан оглу Рустамов — 1966 г. р.

Сурет Немет оглу Сулейманов — 2003 г. р.

Ильгар Вугар оглу Сулейманзаде — 1997 г. р.

Азиз Иман оглу Дадашов — 1995 г. р.

Также освобождены иностранные граждане:

Мехмет Демир — 1990 г. р., гражданин Турции.

Салих Оздемир — 1981 г. р., гражданин Турции.

Кирилл Владимирович Михайлов — 1980 г. р., гражданин России и Израиля.

Мартин Ричард Райан — 1988 г. р., гражданин Франции.

Соня Сабир — 1995 г. р., гражданка Пакистана.