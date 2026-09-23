В Баку планируют развивать специальные места для хранения средств микромобильности. Речь идёт не только о парковках на улицах, но и о специальных местах во дворах жилых домов.

Об этом рассказал эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров, комментируя предложения, прозвучавшие в рамках обсуждения развития городской микромобильности.

По его словам, одним из предложений стало создание организованных парковок, где пользователи смогут оставлять велосипеды и самокаты после поездки, не опасаясь их потери или кражи.

Такие места, как предполагается, могут появиться в разных частях города — на улицах, возле зданий, в жилых кварталах и непосредственно во дворах.

Джафаров отметил, что представитель управления, отвечающего за микромобильность, подтвердил: соответствующий вопрос уже изучается.

«У нас уже есть такой план. Мы проводим определённые анализы и в ближайшем будущем думаем организовать такие парковочные места и во дворах», — сообщил эксперт со ссылкой на представителя управления.

При этом речь идёт прежде всего о личных средствах микромобильности, а не только об арендных велосипедах и самокатах. Предполагается, что владельцы смогут оставлять собственный транспорт в специально оборудованных местах рядом с домом.