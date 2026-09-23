Азербайджанская сторона приняла решение отложить запланированные на эти дни в Армении встречи армянских и азербайджанских экспертов в рамках инициативы «Мост мира».

Как стало известно Minval Politika, причиной такого решения стала ситуация, сложившаяся в армянском обществе вокруг Азербайджана. В последние дни против нашей страны была развернута масштабная информационная кампания с привлечением иностранных лоббистских и экспертных кругов.

В Баку, по нашим данным, считают, что территориальные претензии к Азербайджану и попытки вмешательства в вопросы его суверенитета получают серьезную поддержку со стороны государственных структур Армении. Иными словами, по имеющейся у Minval Politika информации, за этими атаками стоит руководство Армении.

В этих условиях азербайджанская сторона сочла проведение очередной встречи в Армении нецелесообразным и приняла решение отложить ее.