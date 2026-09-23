По итогам первого полугодия госдолг России увеличился на 6,8 процента или 2,4 триллиона рублей, до 37,5 триллиона (445 млрд долларов). Такие цифры приводит Счетная палата страны в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета.

На этом фоне размер Фонда национального состояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте за указанный период сократился на 311 миллиардов рублей, а отдельно объем ликвидных активов, то есть доступных для расходования — на 473,3 миллиарда рублей, до 3,6 триллиона рублей (42,7 млрд долларов США).

Дефицит бюджета по состоянию на 30 июня ведомство оценило в 5,8 триллиона рублей (69 млрд долларов), что в полтора раза превышает запланированный на весь год показатель.