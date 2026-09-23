Вопрос о том, какие виды транспорта могут пользоваться выделенными для общественного транспорта полосами, в Баку пока остаётся открытым. В частности, обсуждалась возможность допуска на такие полосы такси и отдельных средств.

Об этом в беседе с Minval рассказал эксперт в области транспорта Эльданиз Джафаров, комментируя вопросы, обсуждавшиеся в рамках «Европейской недели мобильности».

Напомним, в Баку прошла серия мероприятий, посвящённых развитию городской мобильности, общественного транспорта и альтернативных способов передвижения. Состоялась панельная дискуссия на тему интеграции общественного транспорта и микромобильности.

По словам Джафарова, на мероприятии обсуждалась возможность разрешить такси выезжать на автобусные полосы. Однако эксперт считает, что с такси торопиться не стоит.

«Это пока нереально. Я пока не выступаю за такое решение. Почему? Потому что такси слишком много», — сказал Джафаров.

Он отметил, что установленная квота составляет 25 тысяч автомобилей такси, тогда как фактическое количество, по его словам, уже превышает 30 тысяч.

«Если такси выедут на автобусную полосу, это создаст определённые ограничения для движения автобусов, которые просто потеряют возможность свободно двигаться по своей полосе», — пояснил эксперт.

По его мнению, проблема заключается не только в количестве такси. Если разрешить им пользоваться выделенными полосами, этим могут воспользоваться и другие автомобилисты, что в итоге сведёт на нет сам смысл специальных полос.

Отдельно обсуждалась возможность допуска на автобусные полосы других автобусов, которые осуществляют массовые перевозки. В качестве примера Джафаров привёл корпоративный транспорт крупных компаний.