Приём документов для граждан Азербайджана, планирующих совершить хадж в 2027 году, начнётся раньше, чем в прошлом году. Как сообщили в Управлении мусульман Кавказа, такое решение принято с учётом рекомендаций Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

Как сообщил заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа и руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири, изначально стоимость пакета паломничества установлена на уровне прошлого года — 6100 долларов США (10370 манатов) на одного человека. При этом не исключается небольшое повышение цены. По словам Джахангири, это связано, в частности, с изменениями в предоставляемых услугах: соответствующие органы Саудовской Аравии сократили количество сервисных пакетов с четырёх до трёх и одновременно добавили новые услуги.

Паломничество, как и прежде, будет организовано в едином формате и осуществляться воздушным транспортом. Приём документов начнётся 24 сентября 2026 года. Документы будут приниматься в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в административном здании Управления мусульман Кавказа по адресу: Баку, улица Мирзы Фатали, 7.

Для регистрации необходимо предоставить:

• заграничный паспорт, действительный ещё не менее одного года;

• копию удостоверения личности;

• две цветные фотографии размером 5×5 см на белом фоне (для женщин — в тёмном хиджабе);

• медицинскую справку.

Джахангири отметил, что согласно требованиям Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии регистрация паломников и оформление виз в этом году должны пройти раньше, чем в прошлом. В связи с этим в Управлении мусульман Кавказа призвали граждан, намеренных совершить хадж, не откладывать регистрацию.