Сегодняшний дайджест Minval Politika — о ключевых событиях на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в российско-украинской войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027–2030 годы, заявил, что страна решила все вопросы, связанные с электроэнергией, и создала мощный энергетический потенциал. Азербайджан располагает крупными резервными генерирующими мощностями и уже экспортирует электроэнергию, причем в будущем объемы экспорта значительно вырастут.

Он также заявил о необходимости создания полного производственного цикла — от добычи руды до выпуска конечной продукции и сообщил о планах ускорить освоение месторождений золота, меди и молибдена в Кяльбаджарском, Агдеринском и Зангиланском районах. В Агдеринском районе, по его словам, работы уже начались.

Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, рассказал о своем вкладе в урегулирование восьми конфликтов и процитировал Ильхама Алиева, который сказал, что действия Трампа за полгода можно расценивать как «чудо».

Впервые в Баку прибыла глава Службы внешней разведки Армении Кристин Григорян. Она примет участие в IV Бакинском форуме по безопасности.

Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются. Решение связано с новым санкционным пакетом США против Ирана, в том числе ограничениями в авиационном секторе. Приостановка действует с 22 сентября.

Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет влияние на Владимира Путина и может сыграть роль в прекращении войны, американский президент выразил мнение, что Украина и Россия смогут заключить соглашение.

Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из санкционного списка Евросоюза. А Литва приблизилась к возможности размещения ядерного оружия. Парламент страны поддержал отмену конституционного запрета на размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Подробности — в новом дайджесте Minval Politika.