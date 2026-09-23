Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил на Генассамблее ООН, что страна вышла из периода изоляции и вступила в этап восстановления.

«В прошлом году я сказал, что Сирия вернулась. Сегодня я говорю: Сирия поднимается, дамы и господа. Мы продолжаем наш путь в борьбе между добром и злом. Кровопролитие остановлено. Разрушения прекращены. Сирия начала путь восстановления и возрождения», – заявил он.

Аш-Шараа отметил, что одним из признаков изменений стало возвращение в страну миллионов сирийцев. По его словам, домой уже вернулись около 3,5 млн человек. Он также заявил, что Сирия больше не изолирована от мира и региона и стремится создать безопасное будущее для своих граждан.

Отдельно президент Сирии затронул отношения с Израилем. Он заявил, что Дамаск несколько раз проводил переговоры с Израилем и стороны были примерно на 90% близки к соглашению, однако затем Израиль отступил от договоренностей.

По словам аш-Шараа, полноценный мир невозможен, пока сирийские территории остаются под оккупацией. Он напомнил, что Голанские высоты являются сирийской территорией, и призвал Израиль вывести войска из Сирии.