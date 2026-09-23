Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что последствия войны в Украине ощущают люди во всем мире, потому что «один человек решил перекроить границы так, как ему захотелось».

«Сегодня люди во многих странах вынуждены больше платить из собственного кармана просто за то, чтобы жить, тогда как другие вынуждены бороться за свою жизнь лишь потому, что один человек решил перекроить границы так, как ему захотелось», – сказал он, намекая на президента России Владимира Путина.

Зеленский также заявил, что международное право не должно утрачивать свое значение.