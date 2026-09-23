Центральный ботанический сад и Дендрарий, находившиеся в подчинении Исполнительной власти города Баку, реорганизованы путем преобразования в единое общество с ограниченной ответственностью «Центральный ботанический и Дендрарий».

Cоответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, штатная численность сотрудников нового общества установлена в размере 230 единиц.

Полномочия общего собрания общества распределены между Кабинетом министров, Министерством экономики и Исполнительной властью города Баку.

Кабинету министров с согласованием с президентом поручено принимать решения о реорганизации и ликвидации общества. Министерству экономики переданы полномочия по утверждению устава, определению размера уставного капитала и согласованию создания филиалов и дочерних обществ.

Исполнительная власть Баку будет решать другие текущие вопросы в соответствии с Гражданским кодексом.

В течение двух месяцев Исполнительная власть Баку должна представить Министерству экономики предложения по уставу и уставному капиталу нового общества. В течение трех месяцев после согласования с Министерством финансов должны быть утверждены структура организации, система оплаты труда и смета расходов.

После утверждения устава в течение трех дней должны быть приняты необходимые меры для государственной регистрации общества.

Решение вступит в силу со дня государственной регистрации общества в соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре».