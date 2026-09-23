В Анкаре задержали 53-летнего Мехмета Чакмака, который публиковал в соцсетях фотографии, созданные с использованием искусственного интеллекта и изображавшие его рядом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром юстиции Акином Гюрлеком.

В рамках расследования, проводимого прокуратурой Анкары, было установлено, что Чакмак разместил созданные с помощью ИИ изображения в статусе своего аккаунта WhatsApp.

По версии следствия, публикации создавали впечатление о наличии у мужчины связей с государственными чиновниками и его влиянии на них.

Чакмак был задержан в своем доме в районе Кечиорен в Анкаре.

В ходе проверки также установлено, что ранее мужчина четыре раза привлекался к ответственности по различным правонарушениям.