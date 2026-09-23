Главу МИД Ирана Аббаса Арагчи подвергли критике за встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Tasnim, иранские политические круги и СМИ назвали аргументы МИД в пользу переговоров «наивными», а саму встречу — «большим подарком для Трампа».

Критики заявили, что позиция Тегерана уже неоднократно передавалась Вашингтону через посредников, поэтому повторная передача требований не является достаточным основанием для прямых контактов.

Особое недовольство вызвали сообщения о том, что Арагчи согласился на встречу после настойчивых предложений американской стороны. По мнению оппонентов, подобные контакты противоречат директивам иранских государственных органов и могут быть использованы США для снижения давления на Вашингтон и его союзников.