Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана, действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, в ходе мониторинга выявило многочисленные случаи несанкционированного изменения содержимого веб-сайтов (web defacement) в доменной зоне .az.

Как сообщает агентство, в ходе расследования было установлено, что в один и тот же день 22 домена в зоне .az были подвергнуты атаке со стороны пользователя под именем Xscyth3.

Большинство атакованных сайтов были связаны с туристической деятельностью, туроператорами, трансферами, индивидуальными и групповыми турами, а также услугами для путешественников в Баку и Азербайджане.

В агентстве отметили, что одновременность инцидентов и их схожий характер могут указывать на использование общей технической или административной инфраструктуры, а не на независимые атаки.

В ходе технической проверки на части доменов были выявлены общие регистрационные данные. В частности, для некоторых доменов использовались электронная почта [email protected] и название организации Azerbaijan Travel International.

Кроме того, установлено, что 19 доменов размещались в сети AS47583 / AS-HOSTINGER. На них использовались одинаковые серверы ns1.dns-parking.com и ns2.dns-parking.com, а также идентичный серверный показатель hcdn.

В Национальном агентстве кибербезопасности подчеркнули, что эти технические признаки рассматриваются как индикаторы возможной связи между атакованными доменами через общую инфраструктуру или систему управления.

Владельцам сайтов, на которых был выявлен web defacement, рекомендовано провести аудит безопасности и расследование инцидента для выявления возможных уязвимостей.

Также рекомендуется обновить CMS, плагины и другие компоненты до актуальных версий, сменить пароли учетных записей администраторов и внедрить многофакторную аутентификацию. Кроме того, специалисты советуют проанализировать серверные и прикладные журналы, устранить выявленные уязвимости и организовать постоянный мониторинг безопасности для своевременного обнаружения подобных инцидентов.