Сотрудники Управления полиции Наримановского района провели операции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе мероприятий были задержаны П. Мустафаев и А. Исмаилов, подозреваемые в наркокурьерстве.

У них в общей сложности было обнаружено более 31 килограмма наркотических средств. В ходе расследования установлено, что задержанные планировали доставлять наркотические средства по различным адресам и организовать их незаконный оборот на территории столицы.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

