Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин имеет влияние на лидера РФ Владимира Путина и может сыграть роль в прекращении российско-украинской войны.

По словам Зеленского, предстоящая встреча глав США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина может стать одной из площадок для обсуждения войны в Украине. Он подчеркнул, что для скорейшего завершения конфликта необходимо действовать без промедления.

«Если мы все хотим закончить эту войну, мы должны работать 24/7… очень много людей страдает, это ужасная война», – заявил Зеленский.

Глава украинского государства также подтвердил готовность встретиться с Путиным.

«Я готов, я это говорил. В любое время, когда стороны будут готовы», – сказал он, подчеркнув необходимость «действовать быстро».

При этом Зеленский выразил сомнение в готовности российского президента к трехсторонним переговорам и завершению конфликта.

«Я думаю, Путин не готов к трехсторонней встрече и не готов заканчивать войну», – заявил президент Украины.

По словам Зеленского, отсутствие очевидных результатов на поле боя становится для Путина внутренней проблемой, поскольку российскому руководству необходимо объяснять собственному обществу происходящее.