Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в МИД республики.
«Общие дебаты объединяют мировых лидеров и представителей государств-членов для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вызовам и продвижения международного сотрудничества во имя мира, безопасности и устойчивого развития», – говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun attended the official opening of the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (#UNGA81) in New York.🇺🇳
The General Debate brings together world leaders and representatives of Member States to exchange views on pressing global and regional challenges and advance international cooperation in pursuit of peace, security, and sustainable development.
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 22, 2026